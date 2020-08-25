Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула столицу. Некоторые из них переехали в Россию

Все сотрудники минского офиса «Яндекса» работают на удаленке, некоторые из них покинули столицу Беларуси. Об этом 25 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании. Специалисты уехали из города после обысков в минском офисе «Яндекса».



«В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города», — сообщили в компании.

Издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что часть сотрудников белорусского офиса «Яндекса» перебрались в Россию после обысков силовиков в офисе компании. Речь пока идет не о большинстве, а о некоторых специалистах. Еще несколько сотрудников, которые отказались покидать страну, вывезли из столицы «на дачи», утверждают собеседники издания.