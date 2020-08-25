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25.08.2020 13:21
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Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула столицу. Некоторые из них переехали в Россию

Все сотрудники минского офиса «Яндекса» работают на удаленке, некоторые из них покинули столицу Беларуси. Об этом 25 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании. Специалисты уехали из города после обысков в минском офисе «Яндекса».

«В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города», — сообщили в компании.

Издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что часть сотрудников белорусского офиса «Яндекса» перебрались в Россию после обысков силовиков в офисе компании. Речь пока идет не о большинстве, а о некоторых специалистах. Еще несколько сотрудников, которые отказались покидать страну, вывезли из столицы «на дачи», утверждают собеседники издания.

13 августа в минский офис «Яндекса» пришли силовики, которые, по данным СМИ, представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Также в прессе появлялась информация об обысках в минском офисе Uber. На фоне этого офис в Белоруссии закрыл Viber. Неизвестно, были ли визиты силовиков политически мотивированы

Протесты в Белоруссии продолжаются с дня выборов президента страны 9 августа. По данным ЦИК, победу на выборах с 80 % голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В штабе его основного соперника, единого кандидата от оппозиции, Светланы Тихановской результаты не признали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Piter Russo
ИТ компаниям с такими перебоями в работе интернета в Белоруссии не позавидуешь... Сервера в Нидерландах или Германии уж лучше держать что бы бесперебойно работали...
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