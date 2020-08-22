Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс» и Uber
Ради безопасности своих сотрудников Viber закрыл офис в Минске, сотрудники начали работать удаленно. Об этом 22 августа сообщил гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа.
«Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и «Яндекса». Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис», — объяснил Агауа в интервью Forbes.
Он добавил, что не знает, почему силовики пришли в здания «Яндекса» и Uber и были ли у этого политические мотивы. Агауа рассказал, что два сотрудника Viber были арестованы в дни протестов. «Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали», — уточнил гендиректор. Агауа отметил, что один сотрудник уже освобожден, а второй с серьезными травмами лежит в больнице и по закону все еще находится под арестом.
В офисе «Яндекса» в Минске на проспекте Дзержинского 13 августа пришли силовики, также в СМИ писали об обысках в офисе Uber в столице. Как рассказал собеседник РБК, сотрудники правоохранительных органов, которые пришли в здания, представились как ГУБОПиК Республики Беларусь. «Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — добавил он. Также по словам собеседника, силовики не изъяли оборудование и документы, а после обыска никого из компании не задержали.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который, согласно подсчетам избиркома, набрал чуть более 80% голосов. В штабе его основного соперника, единого кандидата оппозиции Светланы Тихановской, с данными ЦИК не согласны и заявляют о многочисленных фальсификациях.