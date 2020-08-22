Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс» и Uber

Ради безопасности своих сотрудников Viber закрыл офис в Минске, сотрудники начали работать удаленно. Об этом 22 августа сообщил гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа.



«Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и «Яндекса». Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис», — объяснил Агауа в интервью Forbes.



Он добавил, что не знает, почему силовики пришли в здания «Яндекса» и Uber и были ли у этого политические мотивы. Агауа рассказал, что два сотрудника Viber были арестованы в дни протестов. «Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали», — уточнил гендиректор. Агауа отметил, что один сотрудник уже освобожден, а второй с серьезными травмами лежит в больнице и по закону все еще находится под арестом.

