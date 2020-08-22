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22.08.2020 13:23
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Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс» и Uber

Ради безопасности своих сотрудников Viber закрыл офис в Минске, сотрудники начали работать удаленно. Об этом 22 августа сообщил гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа.

«Потому что наш офис очень близко к офисам Uber и «Яндекса». Мы боимся, что некоторые работники не смогут попасть в офис», — объяснил Агауа в интервью Forbes.

Он добавил, что не знает, почему силовики пришли в здания «Яндекса» и Uber и были ли у этого политические мотивы. Агауа рассказал, что два сотрудника Viber были арестованы в дни протестов. «Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали», — уточнил гендиректор. Агауа отметил, что один сотрудник уже освобожден, а второй с серьезными травмами лежит в больнице и по закону все еще находится под арестом.

В офисе «Яндекса» в Минске на проспекте Дзержинского 13 августа пришли силовики, также в СМИ писали об обысках в офисе Uber в столице. Как рассказал собеседник РБК, сотрудники правоохранительных органов, которые пришли в здания, представились как ГУБОПиК Республики Беларусь. «Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — добавил он. Также по словам собеседника, силовики не изъяли оборудование и документы, а после обыска никого из компании не задержали.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который, согласно подсчетам избиркома, набрал чуть более 80% голосов. В штабе его основного соперника, единого кандидата оппозиции Светланы Тихановской, с данными ЦИК не согласны и заявляют о многочисленных фальсификациях.

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Комментарии (3)

YUZ
впавший в истерику узурпатор кидается уже на все что движется. В 21-м веке почти европейская страна ввергнута в средневековье..
kоt-obormot
Щас прибежит витек к - и расскажет нам про технопарк. А все остальное враки - и это коварный путен там свободу слова ограничивает гражданам республики.
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