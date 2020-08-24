Разработчик «Новичка» заявил, что боевыми отравляющими веществами Навального отравить не могли

Один из разработчиков семейства отравляющих веществ «Новичок» Владимир Углев в беседе с BBC высказал мнение, что Навального не могли отравить боевым отравляющим веществом. Такой вывод он сделал исходя из заявлений немецких врачей о лечении атропином.



По словам Углева, если лечить отравление «Новичком» или чем-то ему подобным с помощью атропина, то пациенту станет только хуже, так как лекарство антидотом к таким ядам не является.

«Еще в 1930-е годы был открыт такой эффект: в нервной линии стоит химический блокатор. Вас укололи — вы ногу отдернули. Если нервный импульс не прерывать, вы будете постоянно дергать этой ногой. И вот эти вещества помогают при болезни Альцгеймера. Их используют для блокировки холиностеразы. Они осуществляют более мягкую блокаду, чем фосфороорганические боевые отравляющие вещества. Но если такое вещество ввести здоровому человеку, то ему эта блокада не нужна. У него должно упасть давление, что и произошло с Навальным», — высказал профессиональное мнение собеседник BBC. Он также уточнил, что изначально Атропин использовался как антидот для нервнопаралитических газов. Эти вещества могут быть опасны для человека при любой дозировке. На вопрос о том, почему российские медики не смогли обнаружить отравляющее вещество Углев ответил, что, скорее всего, все они смогли, «но там же были люди в шинелях».