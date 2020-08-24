Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, у которого ранее уже диагностировали COVID-19, снова заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте» 24 августа.
Кара-оол высказал мнение, что болезнь настигла повторно из-за интенсивной работы - по его словам, «нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения». Глава Тувы проходит лечение в инфекционной больнице.
Кара-оол, которого после первого заражения выписали 4 июня, отметил, что в этот раз чувствует себя иначе. Его беспокоят головные боли.
Повторное заражение коронавирусом пока фиксируют редко. Однако ВОЗ не исключает возможности заразиться дважды. Пока учёные точно не могут установить, как долго сохраняется иммунитет после первой болезни.