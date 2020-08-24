Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, у которого ранее уже диагностировали COVID-19, снова заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте» 24 августа.

Кара-оол высказал мнение, что болезнь настигла повторно из-за интенсивной работы - по его словам, «нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения». Глава Тувы проходит лечение в инфекционной больнице.