Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США
Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире, сообщает Reuters.
Happening now: Republican National Convention delegates conduct roll call vote https://t.co/Xbc7l8Rccv— Reuters (@Reuters) August 24, 2020
Глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.
Эта процедура, тем не менее, является формальностью, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл республиканские праймериз и получил все 2,4 тысячи голосов партийного съезда, кроме одного голоса.
Выборы президента США пройдут в ноябре. основным соперником действующего главы государства будет демократ Джо Байден.