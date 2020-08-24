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24.08.2020 16:26
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Процесс по делу Навального о клевете приостановлен

Мировой суд района Южное Медведково приостановил рассмотрение дела о клевете в отношении Навального. Как сообщает 24 августа РИА «Новости», причиной приостановки стала его болезнь.

«Подсудимый не явился в суд, потому что болен… Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления... Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней», — огласила постановление судья Вера Акимова.

И прокуратура, и адвокаты были против такого решения.

Дело в отношении оппозиционного политика и блогера было возбуждено в июне этого года после того, как он на своем канале в Youtube нелицеприятно отозвался о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко. Последний принял участие в ролике о голосовании по поправкам в Конституцию.

Самочувствие основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального резко ухудшилось утром 20 августа в самолёте Томск — Москва. Борт S7 экстренно приземлился в Омске, где политика срочно госпитализировали. В реанимации его ввели в искусственную кому. Супруга Навального и его лечащий врач просили разрешить отправку оппозиционера в одну из клиник Европы. Уже 21 августа в Томске его ждал самолёт, который мог увезти Навального на лечение в Берлин, но российские медики заявили, что политик нетранспортабелен. После переговоров врачи всё же дали «добро», и самолёт доставил пациента в Берлин днём позже. Диагноз Навального, поставленный омскими врачами, носит симптоматический характер — нарушение обмена веществ. Немецкий врачи на 16 часов 24 августа еще не озвучили свои выводы о причине самочувствия Навального.

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Комментарии (2)

Хенгест
Стоило ли устраивать этакий спектакль, чтобы избежать обвинительного приговора?
Mimic
В чем смысл продления подписки о невыезде, когда точно так же "общеизвестно", что сейчас он находится в Германии?
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