Столичный следком возбудил дело о клевете против Навального

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает 15 июня СК РФ.

Возбуждено уголовное дело в отношении А. Навального о клевете в адрес ветерана https://t.co/DmSGP0n6Dp

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении А.А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко был размещён ролик, касающийся голосования по поправкам в Конституцию. Навальный впоследствии разместил этот ролик у себя в соцсетях, опубликовав комментарий, содержащий «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко».



«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

