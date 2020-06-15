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15.06.2020 18:07
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Столичный следком возбудил дело о клевете против Навального

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает 15 июня СК РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении А.А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко был размещён ролик, касающийся голосования по поправкам в Конституцию. Навальный впоследствии разместил этот ролик у себя в соцсетях, опубликовав комментарий, содержащий «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко».

«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

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Комментарии (15)

Brit
Набрал сайт "память народа" и нашёл на нём семерых Алексеев Навальных. А Игната Артёменко нет ни одного. А на фото он увешан боевыми наградами как Ким Ир Сен. Или ряженый.
LGlo
В ролике около десятка известнейших персон топят за поправки. Ветеран один из них. А теперь выясняется, что ролик разместил сам ветеран?? Может, он его еще и сам снимал? Забавно.
Иван Петров
Когда придёт "то, о чём нельзя говорить - северный пушистый зверёк" - а это будет уже в обозримом будущем - они будут целовать Лёху в #@ny, типо: "Только вывези нас отсюда - заплатим, век воли не видать!!"

Но будет уже поздно.
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