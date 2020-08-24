FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.08.2020 10:59
0
Печать

Международные полеты по новым направлениям не будут открыты для россиян на этой неделе

Секретариат российского вице-премьера опроверг сообщения СМИ о скором возобновлении полетов по целому ряду направлений.

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — цитирует 24 августа заявление секретариата Татьяны Голиковой РИА Новости.

СМИ рассказали, что российские власти собираются на этой неделе расширить список доступных для полетов стран, включив в него Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).

Россия закрыла международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса в конце марта. С 1 августа были разрешены рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа открыто авиасообщение со Швейцарией. Пока за границу можно летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний