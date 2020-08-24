Международные полеты по новым направлениям не будут открыты для россиян на этой неделе
Секретариат российского вице-премьера опроверг сообщения СМИ о скором возобновлении полетов по целому ряду направлений.
«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — цитирует 24 августа заявление секретариата Татьяны Голиковой РИА Новости.
СМИ рассказали, что российские власти собираются на этой неделе расширить список доступных для полетов стран, включив в него Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).
Россия закрыла международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса в конце марта. С 1 августа были разрешены рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа открыто авиасообщение со Швейцарией. Пока за границу можно летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.