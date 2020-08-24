«Известия»: Еще несколько европейских стран могут стать доступны для выезда из России. В бархатный сезон добавятся курорты Египта и Кипра

Российское правительство обсуждает возможность возобновления авиасообщения с рядом европейских стран. В список могут попасть Китай и Египет. Об этом 24 августа пишут «Известия».



По данным издания, к концу недели могут быть разрешены вылеты во Францию, на Мальту и Кипр, в Венгрию, Иорданию, Египет (Каир), Китай (Шанхай). Предположительно, решение об этом будут принимать на заседании оперативного штаба 25 августа.



Однако источники издания полагают, что в Европу пока смогут попасть те, у кого есть вид на жительство или разрешение на работу в этой стране, а также имеются медицинские показания для лечения за границей.

