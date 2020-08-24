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24.08.2020 08:12
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«Известия»: Еще несколько европейских стран могут стать доступны для выезда из России. В бархатный сезон добавятся курорты Египта и Кипра

Российское правительство обсуждает возможность возобновления авиасообщения с рядом европейских стран. В список могут попасть Китай и Египет. Об этом 24 августа пишут «Известия».

По данным издания, к концу недели могут быть разрешены вылеты во Францию, на Мальту и Кипр, в Венгрию, Иорданию, Египет (Каир), Китай (Шанхай). Предположительно, решение об этом будут принимать на заседании оперативного штаба 25 августа.

Однако источники издания полагают, что в Европу пока смогут попасть те, у кого есть вид на жительство или разрешение на работу в этой стране, а также имеются медицинские показания для лечения за границей.

Россия закрыла международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса в конце марта. С 1 августа были разрешены рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа открыто авиасообщение со Швейцарией. Пока за границу можно летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

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