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23.08.2020 10:32
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Над Петербургом повисли серые тучи, но есть и плюсы: в городе тепло и безветренно

В последний день уходящей недели петербургское небо приобрело привычные для горожан оттенки серого цвета. Над Северной столицей повисли тучи, которые скрыли радовавшее петербуржцев солнце. Однако есть и плюсы: в городе весь день будет тепло и безветренно.

О прогнозе погоды на 23 августа в социальной сети Facebook рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Петербург будет ощущать влияние атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном, центр которого выходит на север Скандинавии. В такой ситуации город ждёт облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозой», — написал Леус.

По его словам, температура в городе составит от +21 до +23 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду, при грозе он станет порывистым. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

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Комментарии (1)

Djnyana
Эй, эй, эй, Хорош нагонять тучи на Питер! )
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