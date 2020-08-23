Над Петербургом повисли серые тучи, но есть и плюсы: в городе тепло и безветренно

В последний день уходящей недели петербургское небо приобрело привычные для горожан оттенки серого цвета. Над Северной столицей повисли тучи, которые скрыли радовавшее петербуржцев солнце. Однако есть и плюсы: в городе весь день будет тепло и безветренно.



О прогнозе погоды на 23 августа в социальной сети Facebook рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



«Петербург будет ощущать влияние атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном, центр которого выходит на север Скандинавии. В такой ситуации город ждёт облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозой», — написал Леус.

