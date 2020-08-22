В самоволку из Ленобласти в Сибирь. Военная часть в Выборгском районе недосчиталась одного бойца

Полиция Выборгского района Ленобласти ищет контрактника, который не вышел на службу. В анамнезе — большое количество микрозаймов и попутчик до Ханты-Мансийского автономного округа.



Как сообщает 47news, сообщение о пропаже 26-летнего Ивана поступило накануне вечером. Военнослужащий части Балтийского флота №31208 не вышел на службу 14 августа, и связь с ним пропала. По данным издания, через сервис «Бла-бла-кар» он зарегистрировался на поездку из Москвы в Ханты-Мансийский автономный округ.

47news уточняет, что, по данным полиции, военнослужащий спиртным не злоупотребляет, а по службе характеризовался положительно. Однако успел набрать большое количество микрозаймов и кредитов.