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22.08.2020 16:16
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В самоволку из Ленобласти в Сибирь. Военная часть в Выборгском районе недосчиталась одного бойца

Полиция Выборгского района Ленобласти ищет контрактника, который не вышел на службу. В анамнезе — большое количество микрозаймов и попутчик до Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщает 47news, сообщение о пропаже 26-летнего Ивана поступило накануне вечером. Военнослужащий части Балтийского флота №31208 не вышел на службу 14 августа, и связь с ним пропала. По данным издания, через сервис «Бла-бла-кар» он зарегистрировался на поездку из Москвы в Ханты-Мансийский автономный округ.

47news уточняет, что, по данным полиции, военнослужащий спиртным не злоупотребляет, а по службе характеризовался положительно. Однако успел набрать большое количество микрозаймов и кредитов.

Родственники пока не смогли пролить свет на местонахождение Ивана. Если он не выйдет на связь до 24 августа, должно быть возбуждено уголовное дело по статье «самовольное оставление части».

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Комментарии (2)

RemyMartin
Моряк представился сапогом? Сомневаюсь.
Vurgagain
"Под Петербургом ищут ночного купальщика. Своей спутнице он представился военным из Каменки"

Интересно, как эти события связаны?))
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