В Петербурге у пережившего блокаду пенсионера украли миллион. Деньги пропали после визита незнакомки в чёрном

Переживший блокаду горожанин из Выборгского района Петербурга стал жертвой молодой преступницы. После её внезапного визита к нему домой под видом доброжелательницы пропали все накопления.



Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, накануне в полицию обратился 89-летний житель улицы Хошимина, который рассказал, что в середине недели в дверь его квартиры позвонила незнакомка. Представившись социальным работником, она попросила впустить её внутрь, а когда просьба была исполнена, стала предлагать приобрести путёвки. После того, как гостья ушла, пенсионер обнаружил, что у него исчез миллион рублей.