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22.08.2020 11:44
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В Петербурге у пережившего блокаду пенсионера украли миллион. Деньги пропали после визита незнакомки в чёрном

Переживший блокаду горожанин из Выборгского района Петербурга стал жертвой молодой преступницы. После её внезапного визита к нему домой под видом доброжелательницы пропали все накопления.

Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, накануне в полицию обратился 89-летний житель улицы Хошимина, который рассказал, что в середине недели в дверь его квартиры позвонила незнакомка. Представившись социальным работником, она попросила впустить её внутрь, а когда просьба была исполнена, стала предлагать приобрести путёвки. После того, как гостья ушла, пенсионер обнаружил, что у него исчез миллион рублей.

Пожилой петербуржец смог запомнить некоторые её приметы. По его словам, преступница была молода, на вид ей 20–25 лет. У неё худощавое телосложение, а рост не более 170 сантиметров. Она была одета в чёрную одежду, лицо скрывала медицинская маска того же цвета.

Дополнительные штрихи к портрету должна добавить запись с камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

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Комментарии (3)

tomm
Я поражаюсь,как эти мошенники так быстро деньги находят?У них чутьё что-ли какое-то особенное?Это же надо отвлечь хозяина,знать где лежат,и чтобы хозяин не увидел.
261219711
Заметьте , что обворовывают очень пожилых,и которые то ветераны, то блокадники, то есть пенсии у них намного выше, чем у обычных пенсионеров с 10-14тыс. рублей, обычным, одиноким и не накопить никогда таких сумм, да ещё недавним пенсионерам хотя бы иногда и в театр хочется , и на концерт и в гости с гостиницами, какие тут накопления.А многие 85+имеют льготы, пенсии особо не тратятся, то есть копятся для воров,и полиция не очень преуспевает а раскрытии таких преступлений. А ещё некоторые делают вывод, что все пенсионеры в шоколаде.
McGillavry
Разве это преступление по сравнению с учатием в протестах?
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