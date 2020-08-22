В Петербурге у пережившего блокаду пенсионера украли миллион. Деньги пропали после визита незнакомки в чёрном
Переживший блокаду горожанин из Выборгского района Петербурга стал жертвой молодой преступницы. После её внезапного визита к нему домой под видом доброжелательницы пропали все накопления.
Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, накануне в полицию обратился 89-летний житель улицы Хошимина, который рассказал, что в середине недели в дверь его квартиры позвонила незнакомка. Представившись социальным работником, она попросила впустить её внутрь, а когда просьба была исполнена, стала предлагать приобрести путёвки. После того, как гостья ушла, пенсионер обнаружил, что у него исчез миллион рублей.
Пожилой петербуржец смог запомнить некоторые её приметы. По его словам, преступница была молода, на вид ей 20–25 лет. У неё худощавое телосложение, а рост не более 170 сантиметров. Она была одета в чёрную одежду, лицо скрывала медицинская маска того же цвета.
Дополнительные штрихи к портрету должна добавить запись с камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).