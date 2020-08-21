Туктамышева опубликовала фото в вечернем платье на фоне Исаакиевского собора
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии из Санкт-Петербурга. 23-летняя спортсменка сфтографировалась на крыше на фоне Исаакиевского собора.
«Санкт-Петербург, девушки, закат», — написала Туктамышева.
Ранее Туктамышева вытсупила за ужесточение возрастного ценза в женском фигурному катании.
Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018/19 года. Чемпионка России 2013 года.