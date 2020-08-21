FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 23:20
6
Печать

Туктамышева опубликовала фото в вечернем платье на фоне Исаакиевского собора

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии из Санкт-Петербурга. 23-летняя спортсменка сфтографировалась на крыше на фоне Исаакиевского собора.

«Санкт-Петербург, девушки, закат», — написала Туктамышева.

Ранее Туктамышева вытсупила за ужесточение возрастного ценза в женском фигурному катании.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018/19 года. Чемпионка России 2013 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Павел Павлов
Платьице так себе,а вот младое тренированное тело в нём,огонь!!
AP-SPb
Это не крыша. Это терраса то ли отеля, то ли кабака какого-то. Там регулярно фотографируются девочки разной социальной ответственности.
kuk-vasyusha
Все пофиг, и деуки так себе
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний