В Петербурге в июне в 31 раз увеличилось число внебольничных пневмоний
Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге в январе-июне 2020 года, следует из опубликованного 21 августа доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июле 2020 года».
Согласно документу, число умерших в Петербурге в январе-июне 2020 года оказалось выше прошлогоднего значения на 4003 человек. Если год назад за шесть первых месяцев года скончались 30273 человек, то в этом году уже 34276.
В разделе о заболеваемости населения «отдельными инфекционными заболеваниями» отмечается, что случаев острых инфекций верхних дыхательных путей в январе-мае 2020 года было зафиксировано всего 76,7 тысячи — это 86,8% от прошлого года.
Зато случаев внебольничной пневмонии 20080. Рост в 31,3 раза. Рост к маю 2020-го - 2,1 раза. Всего же за период с января по июнь было зафиксировано 40617 случаев пневмоний.
В докладе отмечается, что, по предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на 1 июля 2020 года составила 5,384 млн человек, с начала года она уменьшилась на 13,8 тысяч или 0,3%.
Напомним, что в мае число внебольничных пневмоний, по данным того же Петростата, выросло в 10 раз к прошлому году.