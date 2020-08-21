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21.08.2020 20:24
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В Петербурге в июне в 31 раз увеличилось число внебольничных пневмоний

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге в январе-июне 2020 года, следует из опубликованного 21 августа доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июле 2020 года».

Фото: Петростат
Фото: Петростат

Согласно документу, число умерших в Петербурге в январе-июне 2020 года оказалось выше прошлогоднего значения на 4003 человек. Если год назад за шесть первых месяцев года скончались 30273 человек, то в этом году уже 34276.

В разделе о заболеваемости населения «отдельными инфекционными заболеваниями» отмечается, что случаев острых инфекций верхних дыхательных путей в январе-мае 2020 года было зафиксировано всего 76,7 тысячи — это 86,8% от прошлого года.

Зато случаев внебольничной пневмонии 20080. Рост в 31,3 раза. Рост к маю 2020-го - 2,1 раза. Всего же за период с января по июнь было зафиксировано 40617 случаев пневмоний.

В докладе отмечается, что, по предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на 1 июля 2020 года составила 5,384 млн человек, с начала года она уменьшилась на 13,8 тысяч или 0,3%.

Напомним, что в мае число внебольничных пневмоний, по данным того же Петростата, выросло в 10 раз к прошлому году.

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Комментарии (2)

sega177
Итак, внебольничных пневмоний больше 31 раз и их число 20000. Если разделим на 31, то получим число с обычной пневмонией - округленно 650. Остальные по сути - больные коронавирусом, итого за месяц 19500. Официально же заболевает 150...200 в день, итого 4500...6000 за месяц. Чудеса статистики. Ну, нам не привыкать.
Piter Russo
Каковы данные по внебольничным пневмониям июнь 2019 к июню 2019 и май 2020 и июню 2020 ?
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