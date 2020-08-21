В Петербурге в июне в 31 раз увеличилось число внебольничных пневмоний

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге в январе-июне 2020 года, следует из опубликованного 21 августа доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июле 2020 года».

Фото: Петростат Фото: Петростат

Согласно документу, число умерших в Петербурге в январе-июне 2020 года оказалось выше прошлогоднего значения на 4003 человек. Если год назад за шесть первых месяцев года скончались 30273 человек, то в этом году уже 34276. В разделе о заболеваемости населения «отдельными инфекционными заболеваниями» отмечается, что случаев острых инфекций верхних дыхательных путей в январе-мае 2020 года было зафиксировано всего 76,7 тысячи — это 86,8% от прошлого года.