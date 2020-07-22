Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».

Согласно документу, число умерших в Петербурге в январе-мае 2020 года оказалось выше прошлогоднего значения на 2148 человек. Если год назад за пять первых месяцев года скончались 25730 человек, то в этом году уже 27878.

В разделе о заболеваемости населения «отдельными инфекционными заболеваниями» отмечается, что случаев острых инфекций верхних дыхательных путей в январе-мае 2020 года было зафиксировано всего 886,4 тысячи — это 93,3% от прошлого года.