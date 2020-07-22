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22.07.2020 21:14
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Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».

Согласно документу, число умерших в Петербурге в январе-мае 2020 года оказалось выше прошлогоднего значения на 2148 человек. Если год назад за пять первых месяцев года скончались 25730 человек, то в этом году уже 27878.

В разделе о заболеваемости населения «отдельными инфекционными заболеваниями» отмечается, что случаев острых инфекций верхних дыхательных путей в январе-мае 2020 года было зафиксировано всего 886,4 тысячи — это 93,3% от прошлого года.

Фото: Петростат
Фото: Петростат

Зато случаев внебольничной пневмонии 20537. Рост в 2,7 раза. Почти половина случаев — 9560 - пришлась на май 2020 года. Рост к 2019 году в фантастические 9,9 раза.

В документе отмечается, что по предварительной оценке численность постоянного населения Северной столицы на 1 июня 2020 года составила 5,3952 млн и с начала года уменьшилась на 2,9 тысяч человек или на 0,05%. Сокращение происходило из-за естественной убыли, которая в январе–мае 2020 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 3273 человека. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения лишь на 47,1%.

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Комментарии (4)

Юра Алекс
Так не пишут врачи диагноз COVID-19, статистику запретили портить, увы...
Вячеслав Рогожин
А вот что в Москве - страшно даже подумать, раз там данные по смертности засекречены на официальном сайте аж с апреля (!):
https://data.mos.ru/opendata/7704111479-dinamika-registratsii-aktov-grajdanskogo-sostoyaniya?pageNumber=13&versionNumber=3&releaseNumber=42
260551481
Срочно всем намордники и рукавицы !!! И "социальную" от чиновников дистанцию!
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