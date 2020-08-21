Красоту спасает переезд. Владелица петербургского салона спасла его от коронавируса
В специальной рубрике «Фонтанка» собрала множество историй спасения бизнеса во время суровых запретов. Как оказалось, даже дегустации вина и сыра можно проводить в Zoom, а игровое оборудование привозить на дом к самоизолированным клиентам. Но мастера индустрии красоты оказались не в состоянии продолжить работу, не нарушая запретов государства.
«Наше направление было одним из первых включено в список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. Во многом благодаря тому, что владельцы салонов красоты и парикмахерских одни из первых начали обращаться на все уровни власти с петициями и просьбами разрешить возобновить свою деятельность. Многие салоны и парикмахерские были вынуждены закрыться, — вспоминает владелец салона красоты Марина Сажина. — Далеко не все собственники арендуемых помещений соглашались снижать арендные платежи и предоставлять арендные каникулы. Кто-то из владельцев салонов вывозил оборудование на склады в надежде возобновить свою деятельность после окончания пандемии, кто-то закрывался окончательно. Мой салон красоты тоже не остался в стороне. Арендодатель отказался снижать стоимость аренды, и мной было принято решение искать другое, более выгодное по стоимости помещение. Мне повезло, я нашла помещение больше по площади и с новым ремонтом, но с арендной ставкой в два раза ниже».
Марина считает, что мастера тоже оказались в очень сложной ситуации. «Основную массу мастеров составляют матери-одиночки, малоимущие граждане и родители многодетных семей, то есть малозащищённые слои населения, в силу того, что обучение на мастеров в определенных направлениях недорогостоящее и сроки обучений короткие, — рассказывает Марина. — У людей просто не было средств на покупку товаров первой необходимости и уплату кредитов (ипотек). Многие от безысходности начинали оказывать услуги на дому. Конечно же, в сложившейся ситуации их можно было понять».
Несмотря на многие сложности, предприниматель считает, что пришла к положительному результату: «Мне удалось сохранить штат мастеров в полном составе, и коллектив стал более сплоченным, мы переехали в новое помещение на более выгодных условиях и провели ребрендинг».