Красоту спасает переезд. Владелица петербургского салона спасла его от коронавируса

В специальной рубрике «Фонтанка» собрала множество историй спасения бизнеса во время суровых запретов. Как оказалось, даже дегустации вина и сыра можно проводить в Zoom, а игровое оборудование привозить на дом к самоизолированным клиентам. Но мастера индустрии красоты оказались не в состоянии продолжить работу, не нарушая запретов государства.



«Наше направление было одним из первых включено в список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. Во многом благодаря тому, что владельцы салонов красоты и парикмахерских одни из первых начали обращаться на все уровни власти с петициями и просьбами разрешить возобновить свою деятельность. Многие салоны и парикмахерские были вынуждены закрыться, — вспоминает владелец салона красоты Марина Сажина. — Далеко не все собственники арендуемых помещений соглашались снижать арендные платежи и предоставлять арендные каникулы. Кто-то из владельцев салонов вывозил оборудование на склады в надежде возобновить свою деятельность после окончания пандемии, кто-то закрывался окончательно. Мой салон красоты тоже не остался в стороне. Арендодатель отказался снижать стоимость аренды, и мной было принято решение искать другое, более выгодное по стоимости помещение. Мне повезло, я нашла помещение больше по площади и с новым ремонтом, но с арендной ставкой в два раза ниже».

