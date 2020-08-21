FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 15:35
2
Печать

Депутата Мосгордумы отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Коммунист придумал себе старательного помощника

По делу о мошенничестве в особо крупном размере под домашний арест суд в Москве отправил депутата Московской городской думы от КПРФ Олега Шереметьева. Ему вменяют обман на два миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Об аресте депутата 21 августа сообщает пресс-служба Пресненского районного суда Москвы. В домашнем заточении обвиняемый пробудет минимум до 18 октября.

Народного избранника задержали накануне. Ему предъявлено обвинение. По версии следствия, с ноября прошлого года он регулярно выписывал премии из городского бюджета на имя своего помощника, но на деле деньги забирал себе. Таким образом Шереметьев, как записано в материалах дела, до февраля этого года обогатился на 2 млн рублей. За задания «особой важности и сложности» помощник якобы получал от 350 до 600 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260551481
В Бутырку его !!! В общую хату !!!
Свифт
На "Бизнес ФМ" слышал другую историю. В следствии ковидных ограничений, была принята упрощённая процедура по распределению "благодарностей" за "бесплатную общественную работу" помощников депутатов. Его помощница, к которой у него ранее начали возникать вопросы и он собирался с ней расстаться, не стала стесняться, выписала себе 400 тыс. и получила их. Узнав о этом он написал заявление, в ответ она написала на него.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний