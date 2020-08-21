Депутата Мосгордумы отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Коммунист придумал себе старательного помощника
По делу о мошенничестве в особо крупном размере под домашний арест суд в Москве отправил депутата Московской городской думы от КПРФ Олега Шереметьева. Ему вменяют обман на два миллиона рублей.
Об аресте депутата 21 августа сообщает пресс-служба Пресненского районного суда Москвы. В домашнем заточении обвиняемый пробудет минимум до 18 октября.
Народного избранника задержали накануне. Ему предъявлено обвинение. По версии следствия, с ноября прошлого года он регулярно выписывал премии из городского бюджета на имя своего помощника, но на деле деньги забирал себе. Таким образом Шереметьев, как записано в материалах дела, до февраля этого года обогатился на 2 млн рублей. За задания «особой важности и сложности» помощник якобы получал от 350 до 600 тысяч рублей.