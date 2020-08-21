Петербург снова «минируют». Эвакуирован суд, предупредили сети продуктовых магазинов

Сотрудники одного из судов в Центральном районе Петербурга были вынуждены временно оторваться от дел и прогуляться под августовским солнцем, пока лестницы и залы проверяют взрывотехники. Предупреждения 21 августа получили крупные торговые сети.



Об эвакуации Смольнинского районного суда сообщают в объединенной пресс-службе. Сообщение пришло на электронную почту в час дня, автор использовал одноразовый ящик. Он сообщил о заминировании суда и магазинов «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и «Перекресток», адреса не уточнил. Решение об эвакуации индивидуально принимает администрация в каждом из магазинов.

