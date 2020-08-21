Петербург снова «минируют». Эвакуирован суд, предупредили сети продуктовых магазинов
Сотрудники одного из судов в Центральном районе Петербурга были вынуждены временно оторваться от дел и прогуляться под августовским солнцем, пока лестницы и залы проверяют взрывотехники. Предупреждения 21 августа получили крупные торговые сети.
Об эвакуации Смольнинского районного суда сообщают в объединенной пресс-службе. Сообщение пришло на электронную почту в час дня, автор использовал одноразовый ящик. Он сообщил о заминировании суда и магазинов «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и «Перекресток», адреса не уточнил. Решение об эвакуации индивидуально принимает администрация в каждом из магазинов.
Около девяти утра анонимки получили суды в Москве. Аналогичная ситуация в обеих столицах была и накануне.
Скоро наступит год, как суды, торговые центры, магазины, школы и больницы получают сообщения о заминировании. Периодически автор напоминает о своей миссии — вернуть похищенные с криптобиржи биткоины. По его словам, украл их православный предприниматель Константин Малофеев, и пока анониму не вернут виртуальную валюту, он не успокоится. Периодически он «минирует» самолеты и аэропорты, каждый раз использует новые почтовые ящики. Некоторое время по запросу российских правоохранителей сервисы, предоставляющие одноразовые электронные адреса, на территории России пытались блокировать. Анонимки приходили и с адреса принадлежащего Малофееву телеканала «Царьград». В деятельность обманутого криптовалютчика порой вмешиваются и другие требующие. Накануне список «заминированных» объектов в Петербурге практически совпал с тем, которые перечислил некий Иван: он требовал миллионы, суда над блогерами и ведьмами.