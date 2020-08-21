И атомную станцию. Сотни объектов в Петербурге «минировали» одновременно «традиционные» авторы анонимок и возбужденный Иван из США

Одно отправленное с американского почтового ящика письмо от лжеминера сообщало о взрывах на вокзалах и в больницах Петербурга, второе — уже с немецкого, расширило перечень объектов. В привычные рассылки от пострадавших на криптобирже вмешался Иван, которому не угодили одновременно ведьмы и тиктокеры.



Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, эвакуация, например, из «Меги Дыбенко», которая прошла накануне в день открытия там кинотеатра, была вызвана одновременно двумя письмами. Первое пришло в 11 утра на почтовый адрес Центра содействия развитию гражданского общества в Петербурге. Автор, в его e-mail зашифровано имя Иван Кузьминов, сообщал, что взрывы пройдут в роддомах и больницах, аэропорту, авиа и ж/д вокзалах, торговых центрах, аптеках и отделениях банковской сети. Все это, по словам адресанта, должно было произойти «через несколько часов», но «кровавого ада» можно было избежать, если будут выполнены его условия: 2 млн евро как компенсация вреда, правда, непонятно какого именно, арест и суд над автоблогершей, видеопризнание от «псевдоведьм», список этих ведьм прилагался. Также в череде злодеев оказался некий Алик из Краснодара, который, судя по всему, задолжал лжеминеру 5 млн рублей. Осмотрено было 510 объектов.

