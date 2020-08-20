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20.08.2020 16:38
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Кина не будет. Посетителей «Мега Дыбенко» эвакуируют в день открытия кинотеатра

Посетителям торгово-развлекательного центра «Мега Дыбенко» в Кудрово пришлось прервать шопинг и отправиться на вынужденную прогулку.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

Как сообщила «Фонтанке» читательница Татьяна, посетителей центра на Мурманском шоссе попросили покинуть магазины и другие помещения примерно в 15:40 20 августа. «По громкоговорителю объявили: по техническим причинам покинуть «Мегу», при эвакуации соблюдать коронавирусные ограничения, держаться на дистанции в 1,5 метра», — рассказала она.

Прерваться от просмотра фильмов также пришлось зрителям расположенного на территории ТРЦ кинотеатра, который сегодня впервые открыл свои двери с начала пандемии коронавируса. Как ранее писала «Фонтанка», тем, кто пришёл на сеанс, нужно иметь при себе маски и перчатки. Рассаживать в зале их планировали через одного.

Случившееся представители торгово-развлекательного центра прокомментировали в его официальной группе «ВКонтакте».

«Эвакуация проводится по рекомендации сотрудников полиции, так как было получено сообщение о возможной угрозе. «Мега» приносит искренние извинения за доставленные вам неудобства, но мы вынуждены принять эти меры в целях вашей безопасности. К сожалению, информацию о сроках проведения эвакуации мы пока не можем сообщить. Надеемся на ваше понимание, ведь безопасность посетителей и сотрудников — наш приоритет», — говорится в сообщении.

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