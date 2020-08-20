Как сообщила «Фонтанке» читательница Татьяна, посетителей центра на Мурманском шоссе попросили покинуть магазины и другие помещения примерно в 15:40 20 августа. «По громкоговорителю объявили: по техническим причинам покинуть «Мегу», при эвакуации соблюдать коронавирусные ограничения, держаться на дистанции в 1,5 метра», — рассказала она.



Прерваться от просмотра фильмов также пришлось зрителям расположенного на территории ТРЦ кинотеатра, который сегодня впервые открыл свои двери с начала пандемии коронавируса. Как ранее писала «Фонтанка», тем, кто пришёл на сеанс, нужно иметь при себе маски и перчатки. Рассаживать в зале их планировали через одного.

