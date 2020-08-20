Кина не будет. Посетителей «Мега Дыбенко» эвакуируют в день открытия кинотеатра
Посетителям торгово-развлекательного центра «Мега Дыбенко» в Кудрово пришлось прервать шопинг и отправиться на вынужденную прогулку.
Как сообщила «Фонтанке» читательница Татьяна, посетителей центра на Мурманском шоссе попросили покинуть магазины и другие помещения примерно в 15:40 20 августа. «По громкоговорителю объявили: по техническим причинам покинуть «Мегу», при эвакуации соблюдать коронавирусные ограничения, держаться на дистанции в 1,5 метра», — рассказала она.
Прерваться от просмотра фильмов также пришлось зрителям расположенного на территории ТРЦ кинотеатра, который сегодня впервые открыл свои двери с начала пандемии коронавируса. Как ранее писала «Фонтанка», тем, кто пришёл на сеанс, нужно иметь при себе маски и перчатки. Рассаживать в зале их планировали через одного.
Случившееся представители торгово-развлекательного центра прокомментировали в его официальной группе «ВКонтакте».
«Эвакуация проводится по рекомендации сотрудников полиции, так как было получено сообщение о возможной угрозе. «Мега» приносит искренние извинения за доставленные вам неудобства, но мы вынуждены принять эти меры в целях вашей безопасности. К сожалению, информацию о сроках проведения эвакуации мы пока не можем сообщить. Надеемся на ваше понимание, ведь безопасность посетителей и сотрудников — наш приоритет», — говорится в сообщении.