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Сообщение о бомбе упало на ТЦ на Васильевском острове. Подходы к зданию огорожены

ТЦ «Балтийский» на Васильевском острове проверяют после сообщения о минировании

Сотрудники правоохранительных органов ищут взрывоопасное на Васильевском острове в Петербурге. Предупреждение прислали электронной почтой, ориентировав на ТЦ «Балтийский».

Как сообщил «Фонтанке» читатель, после трёх часов дня 23 сентября сигнальной лентой огорожены подходы к торговому центру на Большом проспекте, 68/1, Васильевского острова. Там же работают полицейские, неподалёку кучкуется персонал.

Очевидец отметил, что внимание сотрудников УМВД сосредоточено на расположенном в том же здании супермаркете Prisma.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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По информации «Фонтанки», в четверг неустановленный автор запустил рассылку электронного письма, в котором заявлял, что заминировал ТЦ «Балтийский», и просил оповестить об этом полицию. Себя он назвал Александром, название почтового ящика на Mail.ru совпадает с ID в соцсети 19-летнего жителя Харькова, увлечённого онлайн-играми.

Накануне «минировали» «Мегу» на Парнасе. Из ТРК эвакуировалась почти тысяча посетителей, на выезде скопилась пробка, ничего взрывоопасного в результате проверки не нашли. Бомбу обещали через sms и на английском языке. Номер вывел на гражданина Люксембурга, проживающего в Коломягах.

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Комментарии (2)

262370901
Это и есть та стабильность, о которой визжали путинские шавки? Или это безопасность, о которой перед "выборами" гундел соитель мадам боброедян?
sakorol
ну и заголовочек,,сообщение упало,,
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