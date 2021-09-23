Как сообщил «Фонтанке» читатель, после трёх часов дня 23 сентября сигнальной лентой огорожены подходы к торговому центру на Большом проспекте, 68/1, Васильевского острова. Там же работают полицейские, неподалёку кучкуется персонал. Очевидец отметил, что внимание сотрудников УМВД сосредоточено на расположенном в том же здании супермаркете Prisma.

По информации «Фонтанки», в четверг неустановленный автор запустил рассылку электронного письма, в котором заявлял, что заминировал ТЦ «Балтийский», и просил оповестить об этом полицию. Себя он назвал Александром, название почтового ящика на Mail.ru совпадает с ID в соцсети 19-летнего жителя Харькова, увлечённого онлайн-играми.



Накануне «минировали» «Мегу» на Парнасе. Из ТРК эвакуировалась почти тысяча посетителей, на выезде скопилась пробка, ничего взрывоопасного в результате проверки не нашли. Бомбу обещали через sms и на английском языке. Номер вывел на гражданина Люксембурга, проживающего в Коломягах.

