Шопоголиков из «Меги» выгнало СМС с телефона гражданина Люксембурга на английском языке

Иностранца подозревают в «заминировании» ТРК «Мега», выгнавшем на улицу почти тысячу человек.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 сентября, сообщение об угрожающем СМС, которое поступило в единую службу спасения с мобильного телефона, получили в полиции Петербурга накануне около половины третьего дня. Абонент на английском предупреждал, что бомба заложена в центре «Мега».



Почти три часа полицейские проводили эвакуацию сотрудников и посетителей ТРК на Парнасе. Всего из многоуровневого комплекса вывели 900 человек.

