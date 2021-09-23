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Шопоголиков из «Меги» выгнало СМС с телефона гражданина Люксембурга на английском языке

Иностранца подозревают в «заминировании» ТРК «Мега», выгнавшем на улицу почти тысячу человек.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 сентября, сообщение об угрожающем СМС, которое поступило в единую службу спасения с мобильного телефона, получили в полиции Петербурга накануне около половины третьего дня. Абонент на английском предупреждал, что бомба заложена в центре «Мега».

Почти три часа полицейские проводили эвакуацию сотрудников и посетителей ТРК на Парнасе. Всего из многоуровневого комплекса вывели 900 человек.

Одновременно с этим искали и «минера». Им оказался 66-летний гражданин Люксембурга, который проживает в Коломягах. Как выяснили полицейские, он состоит на учете в ПНД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

Riptide
Ну, за Коломяги! Горько!
А13579
Осеннее обострение...
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