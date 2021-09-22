Об эвакуации в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, покинуть ТРЦ посетителей попросили незадолго до половины четвёртого часа дня. Вскоре рядом с «Мегой» заметили пожарный расчёт и автомобиль скорой помощи.
В ГУ МЧС по Ленинградской области уточнили «Фонтанке», что о пожаре речи не идёт — заявки о возгорании в ведомство не поступало.
«Стоим в пробке, не выехать», — пишут в паблике «ДТП и ЧП», добавляя, что необходимость выйти из здания посетителям объяснили анонимкой с предупреждением о заминировании.