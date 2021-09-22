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Шопоголиков эвакуировали из «Меги» на Парнасе. Желающие уехать на машинах встали в пробку

Очевидцы рассказали об эвакуации из «Меги Парнас» из-за сообщения о минировании

Расчёт устроить шопинг в будни и не попасть в традиционные пробки у «Меги» на Парнасе не оправдался. Во второй половине дня в среду, 22 сентября, торгово-развлекательный центр прервал работу.

Об эвакуации в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, покинуть ТРЦ посетителей попросили незадолго до половины четвёртого часа дня. Вскоре рядом с «Мегой» заметили пожарный расчёт и автомобиль скорой помощи.

В ГУ МЧС по Ленинградской области уточнили «Фонтанке», что о пожаре речи не идёт — заявки о возгорании в ведомство не поступало.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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«Стоим в пробке, не выехать», — пишут в паблике «ДТП и ЧП», добавляя, что необходимость выйти из здания посетителям объяснили анонимкой с предупреждением о заминировании.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

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