Утренние заседания в Пресненском суде Москвы отложила эвакуация. На дело Ефремова у входа была очередь

Участники процесса и слушатели, которые стремились попасть на заседание по делу обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова, утром 21 августа встали в очередь у входа в суд. Там проверяли анонимное сообщение о минировании.



Как сообщает пресс-служба Пресненского районного суда, в половине десятого проверка закончилась и всех желающих начали пускать в здание. По словам журналистов, у входа к началу заседания по делу Ефремова образовалась очередь.



Как уточняют московские СМИ, это не единственный суд, который получил анонимки. С такой же ситуацией сотрудники сталкивались накануне. В период с девяти до половины десятого утра в Пресненском было назначено рассмотрение семи дел.

