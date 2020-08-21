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21.08.2020 11:11
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Утренние заседания в Пресненском суде Москвы отложила эвакуация. На дело Ефремова у входа была очередь

Участники процесса и слушатели, которые стремились попасть на заседание по делу обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова, утром 21 августа встали в очередь у входа в суд. Там проверяли анонимное сообщение о минировании.

Как сообщает пресс-служба Пресненского районного суда, в половине десятого проверка закончилась и всех желающих начали пускать в здание. По словам журналистов, у входа к началу заседания по делу Ефремова образовалась очередь.

Как уточняют московские СМИ, это не единственный суд, который получил анонимки. С такой же ситуацией сотрудники сталкивались накануне. В период с девяти до половины десятого утра в Пресненском было назначено рассмотрение семи дел.

Заседание по делу Михаила Ефремова началось в половине одиннадцатого утра. Адвокат уже успел заявить отвод судье. Накануне был допрошен свидетель стороны защиты, который оказался слеп на один глаз.

Эвакуации накануне проходили и в Петербурге. Проверять сотни учреждений пришлось из-за двух анонимок. Один автор был молчалив, второй требовал денег и суда над ведьмами.

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