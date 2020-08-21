В Зеленогорске MINI въехал в столб, на подъезде к Петербургу Chevrolet Lanos догнал автобус. Есть жертвы
Две тяжелых аварии произошли вечером 20 августа в Курортном районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти. В них погибли три человека, и еще два пострадали.
Как сообщили 21 августа в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 20 августа около 23:35 у дома 2А по Пухтоловской улице в Зеленогорске 33-летний водитель автомобиля MINI Cooper, двигаясь от проспекта Ленина к Рощинскому шоссе, не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, врезалась в столб и опрокинулась.
В результате ДТП тяжелые травмы получили водитель «МИНИ» и его 27-летний пассажир. Оба были госпитализированы.
Несколькими часами ранее, около 21:50, на 7-м километре подъезда к Красносельскому району неустановленный мужчина на автомобиле Chevrolet Lanos въехал в двигавшийся впереди попутный автобус «ЛиАЗ» 301-го маршрута.
В результате водитель «Шевроле» и два его пассажира погибли на месте, их личности устанавливаются. Водитель автобуса не пострадал, пассажиров у него не было.