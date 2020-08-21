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21.08.2020 12:17
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В Крыму зафиксировали уже четвертый антирекорд по приросту заболевших COVID-19 с начала августа

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Крыму 21 августа впервые достигло 55 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 — при скрининге здорового населения, 2 — прибывших из Украины», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава полуострова Сергей Аксенов.

В Крыму отменена обязательная самоизоляция для жителей, а с 1 июля открыт курортный сезон для россиян из всех регионов.

Всего на полуострове зафиксировали с начала пандемии 1910 случаев COVID-19, 26 пациентов умерли. Ранее максимальный прирост заболевших был зафиксирован 14 августа (51 человек).

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Комментарии (3)

Алекс99
У них там делают ПЦР-тесты контактным и проводят скрининг здорового населения?
Если бы в Петербурге этим озаботились, то трудно даже предположить, какие цифры заболевших были бы здесь. Да что там скрининг здорового населения — если бы делали тесты хотя бы всем тем, кто вызвал врача на дом с высокой температурой и потерей обоняния, то тоже мало не показалось бы.
67832738
У финнов 24 заражения на всю страну уже бьют тревогу, вводят ограничения, закрывают границы. У нас - гуляй Вася.
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