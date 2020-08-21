В Крыму зафиксировали уже четвертый антирекорд по приросту заболевших COVID-19 с начала августа

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Крыму 21 августа впервые достигло 55 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



«25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 — при скрининге здорового населения, 2 — прибывших из Украины», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава полуострова Сергей Аксенов.



В Крыму отменена обязательная самоизоляция для жителей, а с 1 июля открыт курортный сезон для россиян из всех регионов.

