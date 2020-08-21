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21.08.2020 11:49
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Начальник почтового отделения в Петербурге три года получала деньги за уволившуюся сотрудницу. Её ждет суд

44-летняя начальник отделения почтовой связи обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба следственного комитета Петербурга.

В ходе расследования было установлено, что в 2017 году к обвиняемой пришла одна из сотрудниц и заявила о желании уволиться. Тогда, как сообщает СК, начальник забрала у нее банковскую карту, на которую перечислялась зарплата, а заявление об уходе просила не писать.

После этого в течение трех лет, до весны 2020 года, женщина вносила данные о якобы проделанной сотрудницей работе в платежные ведомости, а зарплату получала за нее.

«С декабря 2017 года по апрель 2020 года обвиняемая похитила более 680 тыс рублей, начисленных на данную банковскую карту», — сообщает пресс-служба.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (3)

67832738
Почта России. Ничего удивительного.
Brit
23448 рублей в месяц. Обычная питерская зарплата.
Кто же тогда работает за мифические 65,3 тысячи рублей?
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