Начальник почтового отделения в Петербурге три года получала деньги за уволившуюся сотрудницу. Её ждет суд

44-летняя начальник отделения почтовой связи обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба следственного комитета Петербурга.



В ходе расследования было установлено, что в 2017 году к обвиняемой пришла одна из сотрудниц и заявила о желании уволиться. Тогда, как сообщает СК, начальник забрала у нее банковскую карту, на которую перечислялась зарплата, а заявление об уходе просила не писать.



После этого в течение трех лет, до весны 2020 года, женщина вносила данные о якобы проделанной сотрудницей работе в платежные ведомости, а зарплату получала за нее.

