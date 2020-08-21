В России 12 регионов пока не могут выйти из «красной зоны» по коронавирусу. Среди них есть Крым
Число российских регионов, остающихся в «красной зоне» по распространению COVID-19 сократилось до 12. Об этом 21 августа заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
«В "красной" зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край», - сказал Тавадян РИА Новости.
Он уточнил, что за прошедший месяц из «красной» зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.
После открытия туристического сезона в южных регионах России зафиксировали «рекордные показатели» заболевших коронавирусом. Роспотребнадзор не посчитал рост значительным, однако в ведомстве констатировали, что COVID-19 все чаще выявляют именно у вернувшихся с отдыха россиян.
Общее число заболевших вирусом в России превысило 942 тысячи человек.
Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.
R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.