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10.08.2020 15:10
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Роспотребнадзор все чаще выявляет коронавирус у вернувшихся с отдыха россиян

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о мониторинге граждан РФ, которые возвращаются с курортов.

«Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек», — цитирует 10 августа Анну Попову ТАСС.

По ее словам, мониторинг случаев COVID-19 у вернувшихся с курортов ведется с июля.

С начала пандемии в России выявили 892 654 заболевших коронавирусом. После открытия турсезона на юге России зафиксировали «рекордные показатели» заболевания COVID-19.

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Комментарии (2)

hedgehog_
ну правда же. ведь в мае никто с отдыха не возвращался. вот и заболевших не было. а теперь вона как растет заболеваемость
Павел Михайлов
6 человек за месяц! Беглов, срочно закрывай парки и леса! И подымай ценник на маски!
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