Роспотребнадзор все чаще выявляет коронавирус у вернувшихся с отдыха россиян

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о мониторинге граждан РФ, которые возвращаются с курортов.



«Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек», — цитирует 10 августа Анну Попову ТАСС.



По ее словам, мониторинг случаев COVID-19 у вернувшихся с курортов ведется с июля.

