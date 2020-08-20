FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +23
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 22:31
0
Печать

«Динамо»запретили регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров РФС запретила «Динамо» регистрировать новых футболистов.

Сообщается, что Палата удовлетворила заявление форварда Николая Обольского о выплате клубом задолженности по компенсационным выплатам. «Динамо» обязано рассчитаться с ним, а также включить в сумму проценты за задержку выплаты задолженности. В качестве обеспечительной меры клубу запретили регистрировать новых игроков.

Запрет может быть снять в случае выполнения клубом требований футболиста. «Динамо» в трех турах Тинькофф чемпионата России набрало семь очков и занимает второе место. Команда пока не пропустила ни одного мяча. Лидирует в чемпионате "Зенит", одержавший три победы в трёх матчах. В том числе, накануне в игре с ЦСКА.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний