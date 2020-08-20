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20.08.2020 20:26
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Евросоюз не хочет повторения украинского сценария в Белоруссии и готов быть посредником

Евросоюз не хотел бы повторения украинского сценария в Белоруссии и готов выступить посредником в диалоге между властью и оппозицией. Об этом 20 августа заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в летней резиденции форте Брегансон.

«В Белоруссии необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом, - отметил он. - Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество», - цитирует Макрона ТАСС.

Он отметил, что Евросоюз не хочет повторения украинского сценария и заинтересован в демократическом переходном периоде в республике.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого жители республиканского центра и других городов страны выразили протест итогам голосования, что привело к стычкам с силовиками.

Людей задерживали и помещали в изоляторы, выходя из которых те заявляли о насилии. Некоторые сотрудники правоохранительных органов публично высказывали недовольство поступающими от начальства приказами и добровольно увольнялись с работы, но пока что их единицы.

Главный оппонент Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог с действующей властью пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».

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Комментарии (4)

baddancer
Разве мог кто-то подумать ещё неделю назад, что от майдана Белоруссию спасёт Навальный?!
Vurgagain
Сколько агентские? 10%?
Ну просто очень смешно. Об "успехах" этих "посредников" можно спросить у господина Януковича. Видимо решили повторить успех.
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