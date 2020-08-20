Евросоюз не хочет повторения украинского сценария в Белоруссии и готов быть посредником

Евросоюз не хотел бы повторения украинского сценария в Белоруссии и готов выступить посредником в диалоге между властью и оппозицией. Об этом 20 августа заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в летней резиденции форте Брегансон.



«В Белоруссии необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом, - отметил он. - Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество», - цитирует Макрона ТАСС.

