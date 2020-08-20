Евросоюз не хочет повторения украинского сценария в Белоруссии и готов быть посредником
Евросоюз не хотел бы повторения украинского сценария в Белоруссии и готов выступить посредником в диалоге между властью и оппозицией. Об этом 20 августа заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в летней резиденции форте Брегансон.
«В Белоруссии необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом, - отметил он. - Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество», - цитирует Макрона ТАСС.
Он отметил, что Евросоюз не хочет повторения украинского сценария и заинтересован в демократическом переходном периоде в республике.
Согласно данным ЦИК Белоруссии, на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого жители республиканского центра и других городов страны выразили протест итогам голосования, что привело к стычкам с силовиками.
Людей задерживали и помещали в изоляторы, выходя из которых те заявляли о насилии. Некоторые сотрудники правоохранительных органов публично высказывали недовольство поступающими от начальства приказами и добровольно увольнялись с работы, но пока что их единицы.
Главный оппонент Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог с действующей властью пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».