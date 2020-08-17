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17.08.2020 17:07
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«Если власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги». Подполковник белорусской милиции рассказал, как силовиков готовили к выборам

Подполковник милиции, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач рассказал 17 августа порталу Tut.by, как силовиков готовили к выборам президента Белоруссии.

По словам Махнача, шла «реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел».

«Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас (сотрудников милиции. — Прим. ред.) будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами», — заявил подполковник милиции.

По его словам, еще в июне ему поступил приказ разогнать мирный пикет в Лиде, на который вышли пенсионеры и женщины с детьми. Приказ он выполнять отказался, а сам ушел в отпуск на время выборов.

«В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД», — рассказывает Махнач. По его словам, избиениями занимались сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и сотрудники Лидского РОВД. Причем в последнем 13 офицеров подали рапорты об увольнении и готовы давать показания по фактам противоправных действий.

«Данное выступление исходит лично от меня, мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо... 23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны», — подытожил Юрий Махнач. И заявил, что завтра выйдет на работу, чтобы подать рапорт об увольнении.

Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»

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Комментарии (15)

krasnonosov
Почему он не защищал свой народ, если такой честный и совестливый? Где он был, когда палачи людоеда убивали и с садизмом издевались над гражданами собственной страны?
У офицера для этого есть, как минимум, личное оружие и один патрон для себя, а не запись своего признания на телефоне, выложенная в интернет.
AGP
О, как! А где наш ОМОН, про который самые известные на Фъ либеро хором пели? Оказывается, бульбашей метелил свой, посконный ОМОН, не обращаясь к помощи "старшего брата".
260635441
Так заявляют те,кому страшно за свое беззаконие и исходя из собственных представлениях о возможных своих действиях! Не бойтесь,вешать никого не будут...но по Закону ответите!
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