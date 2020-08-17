«Если власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги». Подполковник белорусской милиции рассказал, как силовиков готовили к выборам
Подполковник милиции, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач рассказал 17 августа порталу Tut.by, как силовиков готовили к выборам президента Белоруссии.
По словам Махнача, шла «реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел».
«Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас (сотрудников милиции. — Прим. ред.) будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами», — заявил подполковник милиции.
По его словам, еще в июне ему поступил приказ разогнать мирный пикет в Лиде, на который вышли пенсионеры и женщины с детьми. Приказ он выполнять отказался, а сам ушел в отпуск на время выборов.
«В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД», — рассказывает Махнач. По его словам, избиениями занимались сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и сотрудники Лидского РОВД. Причем в последнем 13 офицеров подали рапорты об увольнении и готовы давать показания по фактам противоправных действий.
«Данное выступление исходит лично от меня, мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо... 23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны», — подытожил Юрий Махнач. И заявил, что завтра выйдет на работу, чтобы подать рапорт об увольнении.
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»