«Если власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги». Подполковник белорусской милиции рассказал, как силовиков готовили к выборам

«Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас (сотрудников милиции. — Прим. ред .) будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами», — заявил подполковник милиции.

По его словам, еще в июне ему поступил приказ разогнать мирный пикет в Лиде, на который вышли пенсионеры и женщины с детьми. Приказ он выполнять отказался, а сам ушел в отпуск на время выборов.



«В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД», — рассказывает Махнач. По его словам, избиениями занимались сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и сотрудники Лидского РОВД. Причем в последнем 13 офицеров подали рапорты об увольнении и готовы давать показания по фактам противоправных действий.



«Данное выступление исходит лично от меня, мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо... 23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны», — подытожил Юрий Махнач. И заявил, что завтра выйдет на работу, чтобы подать рапорт об увольнении.

