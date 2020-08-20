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20.08.2020 16:26
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Футбол в Белоруссии остался без зрителей. Такого не было даже в пик пандемии

Первые после дня голосования 9 августа футбольные матчи в Белоруссии пройдут без зрителей. Об этом 20 августа сообщили в профильной федерации страны.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» информирует, что в связи со сложившейся обстановкой Бюро исполнительного комитета АБФФ 20.08.2020 приняло решение о проведении матчей предстоящего тура чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей (в т. ч. матчи дублирующих составов), первой и второй лиг, а также среди женских команд высшей лиги без присутствия зрителей на стадионе», — говорится в сообщении организации.

Издание Tut.by подчеркивает, что такие меры не вводились даже в пик коронавирусной пандемии. Официально в федерации ничего не сказали о причинах этого решения. Судя по всему, оно вызвано непрекращающимися протестами против Лукашенко и насилия силовиков. Перед выборами Федерация футбола Белоруссии объявила о переносе игр, назначенных на 7 и 8 августа. Причина также не называлась, однако на матчах перед этим болельщики выкрикивали оппозиционные лозунги.

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