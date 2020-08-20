В Петербурге приговорили разочарованного в полиции мстителя. Он спалил чужой «Мерседес» после смерти девушки

Житель Петербурга получил реальный срок за поджог чужого «Мерседеса». Он увидел в знакомом причастного к чужой смерти, не стал полагаться на правоохранителей и расквитался с помощью бензина и зажигалки.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 20 августа Красногвардейский райсуд признал виновным в умышленном уничтожении имущества (статья 167 УК) Николая Белоцерковского. Установлено, что в ночь на 4 июня прошлого года он залил АИ-92 в чёрный пакет, поместил его на багажник «Мерседес-Бенц С 230» на проспекте Наставников, 30, выждал, пока бензин растечётся по автомобилю и щёлкнул зажигалкой.

