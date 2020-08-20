В Петербурге приговорили разочарованного в полиции мстителя. Он спалил чужой «Мерседес» после смерти девушки
Житель Петербурга получил реальный срок за поджог чужого «Мерседеса». Он увидел в знакомом причастного к чужой смерти, не стал полагаться на правоохранителей и расквитался с помощью бензина и зажигалки.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 20 августа Красногвардейский райсуд признал виновным в умышленном уничтожении имущества (статья 167 УК) Николая Белоцерковского. Установлено, что в ночь на 4 июня прошлого года он залил АИ-92 в чёрный пакет, поместил его на багажник «Мерседес-Бенц С 230» на проспекте Наставников, 30, выждал, пока бензин растечётся по автомобилю и щёлкнул зажигалкой.
Сгоревшая машина принадлежала 43-летнему мужчине и стоил 450 тысяч рублей. Белоцерковский вину признал и заявил, что спалил «Мерседес» потерпевшего, поскольку тот якобы довёл до самоубийства знакомую девушку.
«Между тем, показания Белоцерковского об аморальном поведении потерпевшего являются неконкретными, основаны на предположениях, ничем объективно не подтверждены», - уточняют в пресс-службе суда.
Белоцерковский к 39 года имеет солидный судебный опыт. Его привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков, хищения и порчу чужого имущества. С оглядкой на прошлые судимости ему назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима.