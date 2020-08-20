Активист решил сообщить об отравлении Навального ФСБ. Пикетчик задержан на Лубянке

Около здания ФСБ на Лубянке в Москве задержан член Либертарианской партии России Кирилл Чураков. Об этом 20 августа сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на самого активиста.



Чураков стоял с плакатом «Навального отравили. Он в коме». После задержания его доставили в отдел полиции по Мещанскому району. Что ему вменяют, пока неизвестно.



Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Рейс экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали с симптомами токсического отравления. Он находится в коме в тяжелом состоянии. По предварительным данным, речь может идти об отравлении психолептиком — оксибутиратом натрия.

