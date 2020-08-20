Об «аварийном транспорте» на двухъярусном мосту через Морской канал при движении на юг приложение ЗСД сообщило в 11:50. Пост с фотографиями очевидцев в группе « ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появился в 12:03. Сначала на место прибыли сотрудники эксплуатационной службы ООО «Магистраль северной столицы» и начали тушить полыхающий грузовик. Затем работу продолжили сотрудники МЧС.

На ЗСД 20 августа на несколько минут перекрывали движение из-за загоревшегося грузовика. Сейчас оно затруднено.

ГИБДД на несколько минут перекрывала движение по магистрали для тушения, рассказали «Фонтанке» в МСС.

По предварительным данным «Фонтанки», никто не пострадал. Судя по «Яндекс.Картам», на месте до сих пор есть затор длиной около 1,5 километра.

Загруженность дорог Петербурга сохраняется на повышенном относительно лета уровне. По данным на 12:20, в городе 4 балла против обычных для этого времени трёх. Утром, напомним, было 5 баллов.