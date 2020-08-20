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20.08.2020 08:54
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В Петербурге снова аномальные пробки. КАД стоит и на юге, и на севере – там массовое ДТП

.На дорогах Санкт-Петербурга определённо началась осень. Утром 20 августа их загруженность достигла, по данным «Яндекса», 5 баллов. В течение всего лета она не превышала в утренний час пик 3-4 баллов. «Пятёрка» по утрам наблюдается уже третий день подряд, начиная с 18 августа.

Многокилометровые пробки сегодня возникли, в частности, на КАД. На юге внутреннего кольца затор растянулся, по данным «Яндекс.Карт», примерно на 10 километров. В этом месте часто возникают пробки, как правило, они провоцируют проблемы с трафиком и на дублирующем маршруте на Народной и Ивановской улицах. Так произошло и сегодня.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с ликвидацией колейности на участке внутреннего кольца с 57-го по 6й километр и попутным столкновением двух легковых автомобилей на 62-м километре образовался автомобильный затор. ДТП без пострадавших.

На севере КАД движение и так ограничено из-за работ по реконструкции дороги. Проблем там добавило ДТП. «Авария из нескольких машин, на внешней стороне. Объезд по встречке», - предупреждают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Затор на внутреннем кольце, судя по «Яндекс.Карте», превышает 6 километров, на внешнем приближается к пяти.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что около 8:20 на 119-м километре внешнего кольца столкнулись пять попутных легковых машин. Никто не пострадал.

Участники обоих ДТП ожидают сотрудников ГИБДД. «Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», - подчёркивают в Упрдоре.

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Комментарии (1)

260569221
Какая осень?? Что за бред??
Пробки и летом не заканчивались... из за #нуЯжнместный понаехали из своих мухосрансков
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