В Петербурге снова аномальные пробки. КАД стоит и на юге, и на севере – там массовое ДТП

.На дорогах Санкт-Петербурга определённо началась осень. Утром 20 августа их загруженность достигла, по данным «Яндекса», 5 баллов. В течение всего лета она не превышала в утренний час пик 3-4 баллов. «Пятёрка» по утрам наблюдается уже третий день подряд, начиная с 18 августа.

Многокилометровые пробки сегодня возникли, в частности, на КАД. На юге внутреннего кольца затор растянулся, по данным «Яндекс.Карт», примерно на 10 километров. В этом месте часто возникают пробки, как правило, они провоцируют проблемы с трафиком и на дублирующем маршруте на Народной и Ивановской улицах. Так произошло и сегодня.