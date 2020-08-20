Несколько серьёзных ДТП с пешеходами произошло в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние несколько часов.

Утром 20 августа в Красном Селе на остановке автобуса у перекрёстка Колобановской улицы и Красносельского шоссе водитель «Яндекс.Такси» не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». «Девушку мою сбил и ещё несколько человек. Они на остановке стояли. Одна девушка сильно пострадала», — рассказывает Александр в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Подписчики «Коллапса» уточняют: «Девушка точно жива, мимо ехали, наблюдали, как её в скорую грузили, она в сознании была».