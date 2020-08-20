В Красном Селе таксист, по словам очевидцев, сбил пешеходов на остановке, на предприятии в Ленобласти погрузчик наехал на сотрудницу
Несколько серьёзных ДТП с пешеходами произошло в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние несколько часов.
Утром 20 августа в Красном Селе на остановке автобуса у перекрёстка Колобановской улицы и Красносельского шоссе водитель «Яндекс.Такси» не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». «Девушку мою сбил и ещё несколько человек. Они на остановке стояли. Одна девушка сильно пострадала», — рассказывает Александр в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Подписчики «Коллапса» уточняют: «Девушка точно жива, мимо ехали, наблюдали, как её в скорую грузили, она в сознании была».
Минувшим вечером, 19 августа, около 22 часов на 8-м километре Зеленогорского шоссе (Курортный район Санкт-Петербурга), по предварительным данным УГИБДД, мужчина 1969 года рождения на «Ниссане Альмере» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил неустановленную женщину лет 40 на вид. Она получила тяжёлые травмы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность пострадавшей.
В тяжёлом состоянии попала в больницу и женщина 1976 года рождения из посёлка Гаврилово Выборгского района Ленинградской области. На неё наехал погрузчик «Джон Дир» на территории предприятия 18 августа около 14:30, сообщил отдел пропаганды УГИБДД. «Наехал на сотрудницу предприятия, раздавив ногу», — уточняет «Дорожный инспектор».