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20.08.2020 00:10
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«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов

Футболисты мюнхенской «Баварии» со счетом 3:0 победили «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Два гола забил Серж Гнабри, на 18-й и 33-й минутах. На 88-й минуте отличился Роберт Левандовски. Игра прошла в Лиссабоне.

В финале 23 августа «Бавария» сыграет с французским клубом «Пари Сен-Жермен».

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