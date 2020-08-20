Плавучий «отель-призрак», простоявший в акватории Большой Невки больше 10 лет, уплыл в неизвестность. Его владелец считает, что остатки гостиницы без его воли стали причалом для судна «Полтава», и требует от дочки «Газпрома» 5,8 млн рублей за аренду .

Плавучий «отель-призрак» Фото: предоставлено Игорем Багровым

Плавучий четырехэтажный «отель-призрак», годами стоявший у набережной Большой Невки напротив дома 56 на Приморском проспекте, в 2018 году исчез из акватории Петербурга. По решению суда гостиницу демонтировали судебные приставы. Хотя ее дальнейшая судьба доподлинно не известна, собственник уверен, что половина останков гостиницы затоплена у берегов Яхт-клуба Санкт-Петербурга, ко второй швартовали судно «Полтава». Полиция ведет проверку, а петербуржец поднял вопрос до уровня президента России.

Плавучий четырехэтажный отель, о котором идет речь, простоял в акватории Большой Невки почти 15 лет, хотя туристов за это время так и не принял. Игорь Багров строил его к 300-летию Петербурга, когда плавучие объекты были еще в моде. Здание размещалось на двух соединенных дебаркадерах — конструкции-фундаменте высотой 3 метра, шириной в 25 и длиной в 50, и представляло собой трехпалубную надстройку.

Строительство гостиницы Фото: предоставлено Игорем Багровым Строительство гостиницы Фото: предоставлено Игорем Багровым

Предприниматель собирался привлечь в развитие плавучих гостиниц голландских инвесторов, готовых построить в Петербурге еще десяток водных объектов. Но согласовать запуск даже одного с властями не получилось: «Когда я начал обращаться в КГА, выяснилось, что где-то набережная не предусмотрена, где-то проходили подводные кабели, где-то установить гостиницу не позволяет ледовая обстановка. Всего я запросил у города информацию по десяткам мест», — вспоминает Багров. Единственными посетителями гостиницы, пришвартованной напротив дома 56 по Приморскому проспекту, в итоге оказались любители «заброшек» — пока несостоявшийся отельер годами добивался разрешения города, фотографии помещений «отеля-призрака» у Елагина острова то и дело всплывали на форумах и в нестандартных гидах.

В декабре 2016-го портящая вид на акваторию города подтопленная гостиница стала предметом пристального внимания природоохранной прокуратуры. Тогда прокурор Сергей Малыгин через Приморский районный суд принудил Багрова демонтировать аварийный дебаркадер, указав на отсутствие заключенного договора на водопользование. Отстоять свою правоту в апелляции предпринимателю не удалось, но и исполнять решение суда Багров не торопился. Во-первых, демонтаж обошелся бы в 2–3 миллиона рублей, а во-вторых, ответчик собирался обратиться в кассацию.



Рассмотреть дело в третьей инстанции в итоге не получилось — Багров пропустил срок подачи искового заявления, а против его восстановления возразила природоохранная прокуратура. В письме судье Приморского районного суда зампрокурора среди прочего отмечал, что вопрос демонтажа дебаркадера находится на личном контроле губернатора в связи с подготовкой города к чемпионату мира — 2018. Сначала жалобу на определение суда оставили без движения, а потом Багров обнаружил, что предмет спора исчез из вод Большой Невки. 28 июня 2018 года петербуржец сообщил о хищении недвижимости в полицию.

В том факте, что плавучий отель исчез, в целом не было ничего удивительного — его демонтировали судебные приставы: в сентябре 2017 года природоохранная прокуратура запросила у суда исполнительный лист и передала его в межрайонный отдел управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), те свою миссию выполнили. Однако на вопрос о том, где найти демонтированный отель, Багрову в ведомстве ответили: «Информацией о месте нахождения Вашего дебаркадера природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга не располагает».



Напасть на след пропажи предпринимателю помогли форумы в Интернете. В комментариях под очередной историей об «отеле-призраке» один из пользователей написал: «В конце 2017 года дебаркадер оттащили подальше от нового стадиона. Сейчас находится неподалеку от строящегося Лахта Центра». Багров принялся исследовать спутниковые снимки. На фотографии от 24 сентября 2017 года плавучая гостиница в акватории Большой Невки еще стоит. На снимке от 14 апреля 2018-го гостиницы у набережной уже нет, зато в яхтенном порту 8 мая появляются два новых объекта. На фотографии от 14 июня видно, что к одному из них пришвартовано судно «Полтава», а второй так и остался стоять без дела.

Спутниковые снимки Фото: предоставлено Игорем Багровым Спутниковые снимки Фото: предоставлено Игорем Багровым Спутниковые снимки Фото: предоставлено Игорем Багровым Спутниковые снимки Фото: предоставлено Игорем Багровым Спутниковые снимки Фото: предоставлено Игорем Багровым

На первый взгляд, единое гостиничное прошлое двух обнаруженных на снимках объектов может показаться сомнительным. Но в августе 2019 года Багров подписал сохранную расписку о том, что получил от сотрудника 25 отдела полиции УМВД России по Приморскому району два своих дебаркадера, находящихся в порту «Геркулес». Дальше последовали обращения в полицию, следственный комитет, прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту хищения и умышленного уничтожения имущества. В довесок к обращениям был прикреплен отчет об оценке стоимости недвижимого имущества, выполненный ООО «Единая Оценочная Компания». Рыночная стоимость объекта площадью 2 761 кв. м, согласно ему, составляет 74,8 млн. В июне обращение от представителя Багрова поступило и в администрацию президента России.



Главный кораблестроитель «Полтавы» Михаил Плеханов рассказал, что понтон, к которому изначально в 2018-м швартовали «Полтаву», на тот момент уже находился в гавани. «Когда мы его спускали, нам сказали: вот берем понтон, вот к нему швартуем «Полтаву». Прекрасно, мы к нему пришвартовались, — вспоминает Плеханов. — Он был у нас в гавани Яхт-клуба. Откуда он здесь взялся — не знаю».

Территорию порта «Геркулес», где стоит судно «Полтава», занимает ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», часть ее у «Газпрома» арендует Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Претензий Багрова владельцы территории не понимают. Яхт-клуб еще в прошлом году сообщил по запросу полиции, что указанные понтоны ему не принадлежат, хотя на территории, прилегающей к клубу, в апреле 2018 года действительно был обнаружен бесхозный объект. В ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» полиции сообщили, что договор аренды и иные правоустанавливающие документы на дебаркадер, используемый под причал судна «Полтава», не заключались, и данное имущество на балансе компании не числится. Президент яхт-клуба Владимир Любомиров в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул, что причал, который сейчас используется для стоянки «Полтавы», в 2019 году был приобретен у компании «Маринтек». Кроме того, у резидентов порта вызывает вопросы и то, что документов, подтверждающих право собственности Багрова на объекты, они не увидели. О факте владения предпринимателя дебаркадерами говорится только в сохранной расписке.



Историей в итоге занялся Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте. 31 марта он отказался возбуждать уголовное дело, но 6 апреля с этим не согласилась петербургская транспортная прокуратура. Решение было отменено, а материал направлен на дополнительную проверку. 11 мая полиция снова вынесла решение об отказе в возбуждении уголовного дела, но транспортная прокуратура с этим опять не согласилась. Материал снова направлен для организации дополнительной проверки. А представитель Багрова потребовал от «Газпрома трансгаз Санкт-Петербург» и Яхт-клуба заключить договор аренды и выплатить денежную компенсацию в размере 5,8 млн рублей.

Однако юристы подсказывают: о судьбе исчезнувшего отеля больше всего должно быть известно судебным приставам. По закону приставы должны были сначала предложить Багрову добровольно убрать дебаркадеры из Большой Невки, а если бы он этого не сделал, сперва назначить ему новый срок исполнения решения суда, и только потом проводить демонтаж своими силами, предварительно уведомив его об этом. Как отмечает партнер юридического бюро Legal to Business Светлана Гузь, ответчик вправе узнать место нахождения имущества, обратившись в УФССП, хотя по правилам исполнительного производства рискует получить требование о возмещении расходов.



«В то же время на практике приставы и взыскатели сталкиваются с тем, что направляемые в ходе исполнительного производства документы не доходят до должников, так как место фактического жительства (нахождения) отличается от адреса регистрации, имеющегося в материалах исполнительного производства. И по понятным причинам должники не считают необходимым уведомлять пристава о корректном почтовом адресе, — продолжает эксперт. — Вред, причиненный лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации. Если должник убедит суд в факте причинения вреда, вине причинителя вреда и причинно-следственной связи между незаконными действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя и причинением вреда, шансы на получение удовлетворения требований есть».

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»