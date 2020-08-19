FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +23
73.24р87.40р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 23:20
0
Печать

Норвегия вводит самоизоляцию для приезжающих из Дании, Австрии, Греции, Британии и Ирландии

В Норвегии установят 10-дневный карантин для жителей Великобритании, Греции, Ирландии и Австрии из-за ускорения темпов распространения коронавируса в этих странах, сообщил 19 августа МИД страны.

"Министерство иностранных дел рекомендует в настоящее время воздержаться от поездок без необходимости в Австрию, Грецию, Ирландию и Великобританию", - заявляет министерство королевства.

"Это также относится к городскому району Копенгагена в Дании", - отмечает норвежский МИД.

В министерстве отметили, что на этой неделе в этих странах "был превышен порог уровня инфицирования, который составляет 20 новых подтвержденных случаев COVID-19 на 100 тыс. человек за последние две недели".

Помимо Австрии, Греции, Ирландии и Великобритании, министерство также не рекомендует совершать е поездки в Андорру, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Чехию,на Фарерские острова, в Исландию, на Мальту, в Монако, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Швейцарию и 6 коммун Швеции.

Новые ограничения вступят в силу 21 августа в полночь по местному времени.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний