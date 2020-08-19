Норвегия вводит самоизоляцию для приезжающих из Дании, Австрии, Греции, Британии и Ирландии
В Норвегии установят 10-дневный карантин для жителей Великобритании, Греции, Ирландии и Австрии из-за ускорения темпов распространения коронавируса в этих странах, сообщил 19 августа МИД страны.
"Министерство иностранных дел рекомендует в настоящее время воздержаться от поездок без необходимости в Австрию, Грецию, Ирландию и Великобританию", - заявляет министерство королевства.
"Это также относится к городскому району Копенгагена в Дании", - отмечает норвежский МИД.
В министерстве отметили, что на этой неделе в этих странах "был превышен порог уровня инфицирования, который составляет 20 новых подтвержденных случаев COVID-19 на 100 тыс. человек за последние две недели".
Помимо Австрии, Греции, Ирландии и Великобритании, министерство также не рекомендует совершать е поездки в Андорру, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Чехию,на Фарерские острова, в Исландию, на Мальту, в Монако, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Швейцарию и 6 коммун Швеции.
Новые ограничения вступят в силу 21 августа в полночь по местному времени.