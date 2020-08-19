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19.08.2020 18:47
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Кудрин доложил Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

Счетная палата провела 169 проверок и нашла нарушения у чиновников в регионах на 50 млрд рублей, доложил президенту Владимиру Путину её председатель Алексей Кудрин.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

«Половина из них связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счётной палаты по нарушениям министерств и ведомств. Около 50 миллиардов рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учёта, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, нарушение процедур государственных закупок», — рассказал он на встрече с главой государства 19 августа.

По словам Кудрина, всё нарушения задокументированы и представлены в министерства и ведомства. И там уже реагируют.

«Сразу же исправляют и вносят изменения в документацию, — даже есть административное взыскание и освобождение от работы», — добавил чиновник.

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