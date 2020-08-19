Mercedes отзывает в России пикапы X-Class из-за ошибки в руководстве по эксплуатации
АО «Мерседес-Бенц Рус» объявило сразу две отзывные кампании. Под первую попало около тысячи пикапов X-Class, под вторую - полсотни минивэнов V-Class и Vito.
Как сообщает 19 августа пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 1062 автомобиля Mercedes-Benz X-Class, которые были проданы с января 2018 года по декабрь 2019 года. Причиной стала неверная информация по максимальной нагрузке на крышу, указанная в руководстве по эксплуатации.
При превышении максимальной нагрузки на крышу во время движения может быть нарушена корректная работа системы ESP. В случае аварии закрепленный на крыше груз может сдвинуться, есть риск поломки кунга, что может привести к падению груза с крыши и даже травмам.
В дилерских центрах заменят или актуализируют руководство по эксплуатации. Все будет сделано бесплатно для владельцев.
Помимо этого, «Мерседес», отзывает 45 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, выпущенных в марте 2019 года. У подголовников задних сидений этих минивэнов оказалась дефектная нижняя конструкция, включая стойки подголовника. Из-за этого они не могут выполнять свою функцию, то есть снижать риск повреждения шеи и возникновения хлыстовой травмы при ДТП.
Специалисты дилерских центров проверят на попавших под отзыв автомобилях подголовники задних сидений и при необходимости заменят их. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.