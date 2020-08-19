Mercedes отзывает в России пикапы X-Class из-за ошибки в руководстве по эксплуатации

АО «Мерседес-Бенц Рус» объявило сразу две отзывные кампании. Под первую попало около тысячи пикапов X-Class, под вторую - полсотни минивэнов V-Class и Vito.



Как сообщает 19 августа пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 1062 автомобиля Mercedes-Benz X-Class, которые были проданы с января 2018 года по декабрь 2019 года. Причиной стала неверная информация по максимальной нагрузке на крышу, указанная в руководстве по эксплуатации.

При превышении максимальной нагрузки на крышу во время движения может быть нарушена корректная работа системы ESP. В случае аварии закрепленный на крыше груз может сдвинуться, есть риск поломки кунга, что может привести к падению груза с крыши и даже травмам.