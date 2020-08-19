«Это было какое-то нашествие татаро-монголов?» Врач медцентра Управделами президента Белоруссии рассказал, почему уволился

По его словам, заявление он написал 14 августа. Он рассказал, что в ночь на 11 августа ходил на акцию протеста с женой и сыном и был поражен увиденным. «Мы успели убежать, пока его (парк в центре Минска. — Прим. ред. ) не оцепили и не забросали светошумовыми гранатами. Кто не успел, тому мало не показалось. Перед этим я общался с людьми, которые были не согласны с результатами выборов. Они никакие не обкуренные. Это обычные люди — наши, белорусские. Они хотят перемен. Ни у кого не было ни оружия, ни алкоголя», — говорит врач.

Окончательно к увольнению его подтолкнули рассказы коллег об избиениях задержанных в изоляторе на улице Окрестина. «Я врач-хирург, я знаю, что такое ранение. Вывернутый резиновой пулей наружу «фарш» будет очень долго заживать. Коллеги рассказывали, что некоторым разрывало брюшную стенку. Они столкнулись с кровотечением брюшной полости, тяжелыми множественными сочетанными травмами, были выбиты глаза. Это было какое-то нашествие татаро-монголов? Или что?» — говорит Петкевич.



Он опасается проблем с поиском работы, но уезжать из страны пока не планирует.



«Мой дед был партизаном, он оставил на войне две ноги. Почему сегодня я как врач, как гражданин должен смотреть на это все спокойно, будто ничего не произошло? Это неправильно. Я поддерживаю всех, кто выразил свою гражданскую позицию... Я не плакал с 2012 года — тогда умер отец. А в этот раз было что-то. Мой народ унизили и растерзали. Такое действительно нельзя забывать и прощать, это безнаказанным остаться не должно», — подытожил врач.

