«Это было какое-то нашествие татаро-монголов?» Врач медцентра Управделами президента Белоруссии рассказал, почему уволился
Врач-эндоскопист Алексей Петкевич, проработавший десять лет в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, уволился. О причинах своего поступка 19 августа он рассказал изданию Tut.by.
По его словам, заявление он написал 14 августа. Он рассказал, что в ночь на 11 августа ходил на акцию протеста с женой и сыном и был поражен увиденным. «Мы успели убежать, пока его (парк в центре Минска. — Прим. ред.) не оцепили и не забросали светошумовыми гранатами. Кто не успел, тому мало не показалось. Перед этим я общался с людьми, которые были не согласны с результатами выборов. Они никакие не обкуренные. Это обычные люди — наши, белорусские. Они хотят перемен. Ни у кого не было ни оружия, ни алкоголя», — говорит врач.
Окончательно к увольнению его подтолкнули рассказы коллег об избиениях задержанных в изоляторе на улице Окрестина. «Я врач-хирург, я знаю, что такое ранение. Вывернутый резиновой пулей наружу «фарш» будет очень долго заживать. Коллеги рассказывали, что некоторым разрывало брюшную стенку. Они столкнулись с кровотечением брюшной полости, тяжелыми множественными сочетанными травмами, были выбиты глаза. Это было какое-то нашествие татаро-монголов? Или что?» — говорит Петкевич.
Он опасается проблем с поиском работы, но уезжать из страны пока не планирует.
«Мой дед был партизаном, он оставил на войне две ноги. Почему сегодня я как врач, как гражданин должен смотреть на это все спокойно, будто ничего не произошло? Это неправильно. Я поддерживаю всех, кто выразил свою гражданскую позицию... Я не плакал с 2012 года — тогда умер отец. А в этот раз было что-то. Мой народ унизили и растерзали. Такое действительно нельзя забывать и прощать, это безнаказанным остаться не должно», — подытожил врач.
Беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются вторую неделю. Победа Лукашенко с более чем 80% голосов вызвала негодование у тех, кто голосовал за Светлану Тихановскую, первые два дня волнений проходили с ожесточенными стычками с силовиками, тысячи людей были задержаны, после нескольких дней в заключении многие из них выходили избитыми. Вскоре митинги приобрели мирный характер и в минувшую субботу стали самыми массовыми за всю современную историю республики. Утром 19 августа в некоторых городах шествия и акции сопровождались задержаниями. Ряд предприятий начал забастовку.