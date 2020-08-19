В Белоруссии умер раненный во время митингов протестующий
Геннадий Шутов, в которого силовики выстрелили 11 августа на протестах, скончался в военном госпитале Минска.
«Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10:20», — сообщает 19 августа издание tut.by.
Родственники 43-летнего мужчины считают, что его ранили во время протестов в Бресте 11 августа. Они настаивают, что Шутов «не дрался, не конфликтовал». Семья предположила, что выстрел был сделан с крыши.
Дочь Людмила сообщила, что у ее отца была огнестрельная травма. «Повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза», — описывала она ранее состояние мужчины.
В МВД республики подтвердили, что во время протестов в Бресте милиция стреляла в митингующих, однако у силовиков своя версия событий. «В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», — рассказала в Telegram пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. Она подтвердила, что был один раненый, но его имя не называлось.