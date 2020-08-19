FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 12:12
3
Печать

В Белоруссии умер раненный во время митингов протестующий

Геннадий Шутов, в которого силовики выстрелили 11 августа на протестах, скончался в военном госпитале Минска.

«Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10:20», — сообщает 19 августа издание tut.by.

Родственники 43-летнего мужчины считают, что его ранили во время протестов в Бресте 11 августа. Они настаивают, что Шутов «не дрался, не конфликтовал». Семья предположила, что выстрел был сделан с крыши.

Дочь Людмила сообщила, что у ее отца была огнестрельная травма. «Повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза», — описывала она ранее состояние мужчины.

В МВД республики подтвердили, что во время протестов в Бресте милиция стреляла в митингующих, однако у силовиков своя версия событий. «В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», — рассказала в Telegram пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. Она подтвердила, что был один раненый, но его имя не называлось.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

hal9000
Ниче не делал..просто вышел на улицу..в магазин шел а тут его взяли и забрали..там все никуда никто не шел..просто все в магазин вышли а тут их в воронок и в лагеря отправили ..ну детский сад..
Жора  
А что вы хотели услышать от пресс-секретаря?!!! А ещё у нападавших были лазерные мечи и бластеры! Омон еле отбился!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний