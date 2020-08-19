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19.08.2020 11:53
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Петербуржцев осудили за нелегальную торговлю дальневосточными деликатесами. Тонны икры, красной рыбы и крабов «приплыли» с Камчатки

Интернет-торговля дальневосточными деликатесами привела троих петербуржцев на скамью подсудимых. Горе-бизнесмены не потрудились узаконить свою предпринимательскую деятельность.

Как сообщает петербургская прокуратура 19 августа, Московский районный суд вынес приговор в отношении Алексея Ванякина, Виктора Жукова и Романа Размахнина. Их обвиняли в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте не маркированной икры и другой рыбной продукции, а также в покушении на незаконное предпринимательство.

Как удалось установить, они нелегально ввозили в Петербург деликатесы с Камчатки, арендовав для этих целей склад, где нашли две тонны икры и шесть тонн тушек различных пород красной рыбы и крабов. Привозимую продукцию «бизнесмены» продавали через Интернет.

Всем троим назначили наказание в виде условных сроков. Ванякину — три года с испытательным два года, Размахнину и Жукову — два года девять месяцев и два с половиной года соответственно с аналогичным испытательным сроком. Районная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу. Приговор пока не вступил в законную силу.

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