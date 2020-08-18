Бомба взорвалась на пути российской автоколонны в Сирии. Погиб генерал

Трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве в Сирии, для одного из них травмы оказались смертельными. Об этом 18 августа сообщает Минобороны РФ.



По информации оборонного ведомства, самодельное взрывное устройство сработало на пути автоколонны, которая возвращалась с гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Троих пострадавших военных экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако старший военный советник в звании генерал-майора не выжил.

Он представлен к государственной награде посмертно, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. Ведомство обещает помочь семье погибшего.