Бомба взорвалась на пути российской автоколонны в Сирии. Погиб генерал
Трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве в Сирии, для одного из них травмы оказались смертельными. Об этом 18 августа сообщает Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, самодельное взрывное устройство сработало на пути автоколонны, которая возвращалась с гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Троих пострадавших военных экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако старший военный советник в звании генерал-майора не выжил.
Он представлен к государственной награде посмертно, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. Ведомство обещает помочь семье погибшего.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что смертельное ранение получил Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае. На сайте Кремля сказано, что звание генерал-майора Вячеславу Владимировичу Гладких присвоено указом президента от 12 декабря 2016 года.
В сентябре 2017 года в результате минометного обстрела со стороны боевиков ИГ погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Он, по данным СМИ, помогал управлять операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор и «получил смертельное ранение от разрыва мины».
Гвардии майор Роман Филиппов скончался 3 февраля 2018 года в перестрелке с террористами. По предварительным данным, боевики сбили штурмовик Су-25, в котором находился Филиппов. Как сообщали СМИ, чтобы не попасть в плен, летчик взорвал гранату. Президент России вручил вдове летчика Романа Филиппова Ольге Звезду Героя России на торжественной церемонии в Кремле 23 февраля.
Вооружённые силы Российской Федерации с 2015 года участвуют в гражданской войне Сирийской Арабской Республики на стороне правительственных войск. 11 декабря 2017 года президент Владимир Путин объявил о выводе российских войск в связи с прекращением боевых действий. 22 декабря 2017 года министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении приказа. После вывода спецназа, саперов, медиков и военной полиции авиационную поддержку САР продолжили оказывать Воздушно-космические силы. В декабре — январе на российскую авиабазу Хмеймим были совершены нападения. Считается, что они были исполнены силами базирующихся в соседней провинции Идлиб и признанных в России террористическими и запрещенными группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам». С начала военной операции в сентябре 2015 года до середины 2019 года в Сирии, по разным данным, погибли более 100 российских военнослужащих. СМИ также сообщали о гибели в Сирии российских бойцов частных военных компаний.