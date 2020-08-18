За убийство матери на глазах у детей будут судить ревнивого петербуржца. Он хочет, чтобы его услышал народ

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело Александра Гусева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. По версии следствия, он расправился с женой на глазах у малолетних детей.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 18 августа, Гусев заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных. Вменяемая ему часть 2 статьи 105 УК РФ не исключает пожизненного лишения свободы.

Гусева задержали в августе прошлого года по подозрению в убийстве 32-летней супруги в квартире на Кушелевской дороге. На теле женщины тогда насчитали 15 ножевых ранений. К окончанию расследования их количество кратно выросло.