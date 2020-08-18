За убийство матери на глазах у детей будут судить ревнивого петербуржца. Он хочет, чтобы его услышал народ
Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело Александра Гусева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. По версии следствия, он расправился с женой на глазах у малолетних детей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 18 августа, Гусев заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных. Вменяемая ему часть 2 статьи 105 УК РФ не исключает пожизненного лишения свободы.
Гусева задержали в августе прошлого года по подозрению в убийстве 32-летней супруги в квартире на Кушелевской дороге. На теле женщины тогда насчитали 15 ножевых ранений. К окончанию расследования их количество кратно выросло.
Следствие уверено, что около полуночи 3 августа Гусев в порыве ревности пожелал причинить особые страдания и мучения и в присутствии двух малолетних детей нанёс женщине не менее чем тремя ножами 52 удара по всему телу.
«Кроме того, сдавил шею потерпевшей не установленным следствием тупым предметом. Смерть наступила на месте происшествия», — приводит пресс-служба выдержки из материалов.
Дело Гусева принято к производству.