«Хочу видеть женственность и зрелость». Туктамышева поддержала идею повысить возрастной ценз в женском фигурном катании

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева хочет видеть на международных соревнованиях более взрослое катание. Об этом она заявила в интервью RT во вторник, 18 августа.



«Я поддерживаю эту идею (с поднятием возрастного ценза в женском катании. — Прим. ред.). Потому что важно, чтобы фигурное катание было более зрелищным и красивым. Хочу, чтобы программы у фигуристок были сбалансированными, чтобы там и хореографии хватало, и техники. Хочу видеть в женском катании женственность и зрелость. Так что да, я думаю, что повысить возрастной ценз — хорошая идея», — заявила Туктамышева.

