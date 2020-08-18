«Хочу видеть женственность и зрелость». Туктамышева поддержала идею повысить возрастной ценз в женском фигурном катании
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева хочет видеть на международных соревнованиях более взрослое катание. Об этом она заявила в интервью RT во вторник, 18 августа.
«Я поддерживаю эту идею (с поднятием возрастного ценза в женском катании. — Прим. ред.). Потому что важно, чтобы фигурное катание было более зрелищным и красивым. Хочу, чтобы программы у фигуристок были сбалансированными, чтобы там и хореографии хватало, и техники. Хочу видеть в женском катании женственность и зрелость. Так что да, я думаю, что повысить возрастной ценз — хорошая идея», — заявила Туктамышева.
Сейчас во взрослых соревнованиях могут участвовать 15-летние фигуристки. Ранее «Фонтанка» подробно разбирала проблему участия юных фигуристок во взрослых соревнованиях.
Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018/19 года. Чемпионка России 2013 года.