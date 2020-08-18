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18.08.2020 16:35
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«Хочу видеть женственность и зрелость». Туктамышева поддержала идею повысить возрастной ценз в женском фигурном катании

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева хочет видеть на международных соревнованиях более взрослое катание. Об этом она заявила в интервью RT во вторник, 18 августа.

«Я поддерживаю эту идею (с поднятием возрастного ценза в женском катании. — Прим. ред.). Потому что важно, чтобы фигурное катание было более зрелищным и красивым. Хочу, чтобы программы у фигуристок были сбалансированными, чтобы там и хореографии хватало, и техники. Хочу видеть в женском катании женственность и зрелость. Так что да, я думаю, что повысить возрастной ценз — хорошая идея», — заявила Туктамышева.

Сейчас во взрослых соревнованиях могут участвовать 15-летние фигуристки. Ранее «Фонтанка» подробно разбирала проблему участия юных фигуристок во взрослых соревнованиях.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018/19 года. Чемпионка России 2013 года.

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Комментарии (3)

Pilat
Давно пора!
И не только в фигурном катании, но и художественной гимнастике.
Сейчас оба этих спота превратились в какой то детский сад.
Можно просто разделить на взрослых и юниоров.
Пусть соревнуются отдельно.
Художественная гимнастика вообще превратилась черт знает во что.
vic_5e4cd1938d1a8
Давно пора. Нужно, вообще разделить этот вид спорта на: Фигурное КАТАНИЕ, где основным должна быть хореография и, например, Фигурные прыжки на льду, где основной должна быть техника.
Piter Pen
Тутберидзе наверное сейчас кроет Туктамышеву всеми нецензурными словами, которые в голову приходят...
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