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18.08.2020 15:28
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Упавший на пути пассажир остановил движение по оранжевой линии метро Петербурга

Поезда по правобережной линии петербургского метрополитена следуют только до станции «Площадь Александра Невского». Об этом 18 августа сообщает пресс-служба подземки.

Как уточняют на предприятии, движение временно остановлено, чтобы поднять с путей человека. Пассажир упал с платформы «Проспект Большевиков» в три часа дня. Пока его поднимают, поезда следуют от «Спасской» до «Площади Александра Невского».

© Фонтанка.Ру

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