Упавший на пути пассажир остановил движение по оранжевой линии метро Петербурга
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Поезда по правобережной линии петербургского метрополитена следуют только до станции «Площадь Александра Невского». Об этом 18 августа сообщает пресс-служба подземки.
Как уточняют на предприятии, движение временно остановлено, чтобы поднять с путей человека. Пассажир упал с платформы «Проспект Большевиков» в три часа дня. Пока его поднимают, поезда следуют от «Спасской» до «Площади Александра Невского».
Поезда по правобережной линии петербургского метрополитена следуют только до станции «Площадь Александра Невского». Об этом 18 августа сообщает пресс-служба подземки.
Как уточняют на предприятии, движение временно остановлено, чтобы поднять с путей человека. Пассажир упал с платформы «Проспект Большевиков» в три часа дня. Пока его поднимают, поезда следуют от «Спасской» до «Площади Александра Невского».